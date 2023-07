Anna Cieślak wakacje spędza z kim innym. Aktorka pokazała urocze zdjęcie

Anna Cieślak opatrzyła tę wakacyjną fotografię krótkim wyznaniem: "Wakacje z siostrą 'Jak dobrze, że cię mam'", bo jak z pewnością wiedzą fani aktorki, Cieślak wielokrotnie podkreślała w wywiadach, że poniekąd to starszej o sześć lat siostrze zawdzięcza aktorską karierę. To ona bowiem zachęciła ją do udziału w pierwszym castingu, po którym Anna Cieślak była już pewna, co do wyboru zawodu.