Nie tylko ciążę ukrywała długo. Anna Czartoryska-Niemczycka zaskoczyła wyznaniem na temat szczepień przeciwko COVID-19

"Mi w szczepieniu towarzyszył mąż, który cały czas trzymał mnie za rękę i z ogromną wyrozumiałością podszedł do moich emocji, podobnie jak przemiły personel w punkcie szczepień. Po wszystkim czułam się zmęczona (ale może to z emocji) i przez 2 dni czułam ból w miejscu podania szczepionki. Teraz już wszystko jest ok. Nawet bardziej niż ok, bo nie dość, że jestem bezpieczniejsza, to udało mi się pokonać mój lęk" - podsumowała aktorka.