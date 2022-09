Anna Dec opowiedziała o trudnym porodzie. Komplikacje pojawiły się nagle

"Pierwszy poród do końca naturalnie. Teraz przeżyłam dwa w jednym. I dochodzę do siebie jak po dwóch porodach. Zaczęło się naturalnie i do końca niemalże trwało naturalnie. W ostatniej chwili pojawiły się medyczne wskazania i konieczność przeprowadzenia nagłego cesarskiego cięcia. Nikomu nie życzę takiego rozwoju wydarzeń. Tyle na ten temat" - napisała na InstaStory.