Anna Dereszowska bez makijażu. Taki widok to wcale nie jest rzadkość

Na szklanym ekranie czy teatralnej scenie Anna Dereszowska zachwyca fanów nie tylko talentem, ale i urodą. Klasyczne, kobiece rysy gwiazdy pięknie podkreślają wizażyści. Jak doskonale jednak wiedzą fani aktorki, zwłaszcza ci obserwujący ją w sieci, na co dzień aktorka nie przesadza z makijażem. Co więcej, chętnie go unika.