Anna Dereszowska wrzuciła kamyk do ogródka Julii Wieniawy. "Jej to nie dotyczy"

Konflikt medialny zaczął się, kiedy Anna Mucha, mówiąc o zarobkach aktorek, wywołała do tablicy Julię Wieniawę. Zarzuciła jej, że ocenia sytuację koleżanek przez pryzmat własnych stawek, a przecież są one "gorzej wynagradzane i to jest ku...sko nie w porządku". Julia broniła się, że Anna przekręciła jej słowa dla jednego z tygodników: "To jest absurd, ku...a, przepraszam, to jest absurd. (...) Prywatnie jestem zadowolona ze swojej sytuacji i nie lubię się porównywać do innych kobiet. (...) Ale to nie znaczy, że mam gdzieś innych ludzi i ten problem. Wiem, że ten problem istnieje, też to zaznaczyłam, ale nie mam za wiele mądrego do powiedzenia na ten temat".