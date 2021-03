Anna Dereszowska wsparła Paulinę Młynarską. "Z całą pewnością dużo ją to kosztowało"

– Jak najbardziej popieram, żeby mówić o tym głośno. Jeśli to przyniesie kobietom wsparcie i sprawi, że będą się mniej bały oraz nie będą o sobie źle myślały, bo niestety mastektomia często do tego prowadzi, że kobiety nie myślą o sobie jako o 100% kobiecie – powiedziała aktorka w rozmowie z "Faktem".

– Jeśli takie publiczne wyznanie kogoś, kogo lubią i szanują, sprawi, że choć jedna kobieta poczuje się lepiej, to jak najbardziej jestem za. I tutaj Paulinę z całą pewnością to dużo kosztowało, dlatego tym bardziej ją podziwiam. To są bardzo intymne, prywatne i delikatne sprawy z całą pewnością mówienie o tym publicznie, czy jest się osobą znaną, czy nie na pewno nie jest łatwe - dodała Dereszowska.