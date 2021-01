Anna Dereszowska wspiera WOŚP. Mówi, co Orkiestra daje Polakom

Anna Dereszowska znalazła się w potężnej grupie znanych osób wspierających WOŚP. Aktorka zbiera do wirtualnej puszki, ale przekazała kilka tzw. rzeczy od serca. W tym roku można wylicytować mecz tenisa rozegrany z aktorką, sylwester z gwiazdami filmu "Lejdis". Tę imprezę aktorki organizują już od kilku lat w środku lata, podtrzymując tradycję z filmu. Darczyńca nie tylko zje w towarzystwie aktorek, ale otrzyma wylicytowane kilkanaście lat temu na aukcji WOŚP złote serduszko. To nie wszystko. Co daje Polakom WOŚP? - Przede wszystkim nas jednoczy. To jest wyjątkowy czas, w którym zamierają waśnie. To dzień, w którym przestajemy mówić o sobie źle, nawet jeśli nie stoimy po tej samej stronie "barykady" - mówi Dereszowska w rozmowie z WP. Posłuchajcie.

Rozwiń