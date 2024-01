Anna Dereszowska zakochała się po uszy. Jej związek z Piotrem Grabowskim był głośno komentowany

"Ja chowam emocje, nie wyrzucam ich. A gromadzę szczególnie te negatywne. To takie małe złości typu źle położona poduszka. Na szczęście Piotr to widzi i pyta: "Powiedz mi, o co chodzi?". Bałagan mnie męczy i zdarza mi się coś po kimś poprawiać. O, wczoraj robiliśmy krewetki. Kroiłam cebulę, zadzwonił telefon i kiedy poszłam odebrać, on dokończył krojenie. "Dlaczego te kawałki są takie? Powinny być większe!". Zaczęłam się denerwować. Gdybym mogła, to bym te kawałki posklejała" - relacjonowała w magazynie "Claudia".