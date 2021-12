Anna Dymna ma ambitny plan. Władze nie pomagają jej w jego realizacji

- To jest bardzo trudne, ponieważ czegokolwiek się tknie, to jest polityczne, podporządkowane jednej sprawie i w związku z tym ludzie są w strasznej sytuacji w tej chwili, dlatego my się nie możemy załamać, ja się nie załamię! I tak nie opuszczę ludzi, i tak to wybuduję! Tylko kiedy i jak, to nie wiem - zapowiada.