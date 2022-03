Anna Dymna przekazała smutne wieści. Musi odwołać festiwal

Niestety w tym roku festiwal się nie odbędzie. Powodem jest sytuacja ekonomiczna oraz pandemia. "Przyszedł dla nas wszystkich trudny czas. Musimy być odpowiedzialni i rozsądni. Moja fundacja od lat ponosi wszelkie koszty organizacyjne. Pierwotne zapewnienia, że festiwal nigdy nie będzie obciążeniem dla fundacji, dawno poszły w zapomnienie. Wspiera nas wprawdzie przez wszystkie lata Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz – z przerwami – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, ale wsparcie to pokrywało ostatnio nie więcej niż 30 proc. festiwalowych kosztów. Resztę fundacja "Mimo Wszystko" musiała zdobywać sama. Są to niemałe sumy. Tymczasem ceny wszelkich usług idą nieubłaganie w górę. Telewizja rejestruje gotowe koncerty i emituje je, co daje, oczywiście, siłę, zasięg i podnosi rangę wydarzenia, ale też zwiększa wszelkie wymagania techniczne, a więc i koszty" - czytamy w oświadczeniu Dymnej na stronie fundacji.