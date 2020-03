Anna Gacek wyrzucona z Trójki. ”Tryb natychmiastowy”

Anna Gacek, dziennikarka muzyczna, została wyrzucona z popularnej radiowej Trójki w trybie natychmiastowym po 19 latach pracy. Nie dano jej pożegnać się ze słuchaczami podczas programu. Zrobiła to na Facebooku.

Anna Gacek pracowała w Trzecim Programie Polskiego Radia 19 lat. Prowadziła Tonację Trójki, programy Do Południa czy Aksamit.

"Dziś nie usłyszymy się w Aksamicie. Jutro nie będzie mnie w Tonacji. W czwartek nie poprowadzę Do Południa. Decyzją Prezes Polskiego Radia - ze skutkiem natychmiastowym - nie ma dla mnie miejsca na antenie Trójki. Ponieważ nie pożegnam się z Wami w audycji, dziękuję Wam tutaj. Była to wielka przygoda. Ponad tysiąc audycji. Sesje, koncerty, premiery, prowadzenie Listy Przebojów, dziewięć lat na Męskim Graniu, trzynaście na Off Festivalu, kilkanaście lat w antenowym, wspaniałym towarzystwie Wojciecha Manna".