Anna Głogowska jest szczęśliwie zakochana. Pokazała swojego chłopaka

Fred Erik, bo o niego chodzi, odwzajemnia fascynację Anny Głogowskiej, która jest dla niego nie tylko życiową partnerką, ale także muzycznym natchnieniem. Podczas promocji swojego utworu "No Dance" muzyk wyznał: "Poleciałem do pięknej Polski, aby uzyskać poradę od wspaniałej dziewczyny, która naprawdę wiele dla mnie znaczy. Pokazała mi, jak znowu kochać i ostatecznie zainspirowała mnie do napisania tej piosenki".