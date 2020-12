Anna Guzik pokazała się z mężem. Bardzo rzadki widok

ZOBACZ TAKŻE: Guzik o macierzyństwie: "Zazdroszczę rodzicom, którzy mają spokojne noce"

Korzystając z okazji, Guzik zamieściła na Instagramie zdjęcie z mężem. Para spędziła wolny czas na szczycie Szyndzielnia w Bielsku-Białej. "Jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma! Skoro nie można wejść do schroniska na herbatę, herbata musi wyjść do nas. A i tak najważniejsze jest dobre towarzystwo" - napisała aktorka.