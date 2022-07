Anna i Robert Lewandowscy na domu w Monachium mogą zarobić krocie

W rozmowie z "Faktem" ekspert od nieruchomości Radosław Wojak powiedział, że willa Lewandowskich jest dziś warta dużo więcej niż kilka lat temu. - Sprzedaż takiej willi to nie będzie trudne zadanie, ponieważ jest to nieruchomość, która jest zlokalizowana w dobrym, pożądanym miejscu. Po drugie jest to nieruchomość, która ma już swoją historię. Nie mówię, że fan Roberta Lewandowskiego nabędzie tę nieruchomość, ale na pewno będzie to wartość dodana do tego typu transakcji.