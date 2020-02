Anna Korcz urodziła synka. Nie kryła zadowolenia z narodzin swojego pierwszego dziecka

Anna Korcz po raz pierwszy w życiu została mamą. Na świat przyszedł zdrowy chłopiec. Kobieta nie ukrywała zadowolenia w social mediach społecznościowych. Spełnia też marzenie swojej mamy o byciu babcią.

"Czas stanął w miejscu. Przyszedł na świat i wywrócił go do góry nogami. Wszystko się zmieniło. W sekundę najważniejsze kwestie przestały być istotne, bo pojawił się on. Miłość, którą do niego mamy i która pojawiła się tak nagle i niespodziewanie jest nie do opisania. Witaj na świecie, synku" - napisała na Instagramie.