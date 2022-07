Anna Lewandowska dokazuje na Sycylii. To ostatnie dni urlopu Roberta

To ostatni taki wspólny wypad Lewandowskich w najbliższym czasie. Za kilka dni wyjaśni się sportowa przyszłość Roberta, który będzie musiał wrócić do treningów. Problem w tym, że ciągle nie wiadomo czy w Monachium czy w Barcelonie. Małżonkowie woleliby przeprowadzkę do rodzinnego miasta Gerarda Pique, ale jeśli władze Bayernu się uprą, to kolejny rok Lewandowscy spędzą w Bawarii.