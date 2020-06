Anna Lewandowska cieszy się z “wychodnego”. Spotkała się z krytyką

ZOBACZ TAKŻE: Anna Lewandowska opuściła gardę. Powiedziała o pieniądzach, strachu i roli religii w życiu

"Mama i zasłużone wychodne. Wiecie, o czym mówię? Czasem wydaje mi się, że mamy mają dodatkową moc... Ba! Uważam, że wszystkie KOBIETY ją mają! Serio!!!! Na co dzień to umiejętność robienia kilkunastu rzeczy naraz, a dodatkowo skrupulatne planowanie każdego dnia i myślenie o innych, a dopiero na końcu o sobie. Dziś nadeszła u mnie ta chwila, kiedy wyjście do fryzjera cieszy, podwójnie... Co ja pisze... potrójnie, ach i kawa wypita w ciszy. I pytanie do Was Drogie Mamy. Kiedy macie chwilkę i krótki czas do wykorzystania dla siebie, to na co go przeznaczacie?" (pisownia oryginalna) - napisała Lewandowska.