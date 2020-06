Anna Lewandowska jest dumna z córeczki. Klara uczy się już dwóch języków

Anna Lewandowska chętnie dzieli się zdjęciami i filmikami na Instagramie, dokumentującymi beztroską codzienność jej córeczek. Laura jest dopiero niemowlakiem, ale Klara skończyła niedawno 3 lata i już uczy się języków obcych. Szczęśliwa mama pokazała swoim fankom, jakich metod używa, by przez zabawę Klara chłonęła potrzebną wiedzę, która z pewnością przyda jej się nie tylko w szkole, ale i życiu codziennym.

Anna i Robert rozmawiają z dziećmi po polsku. Wszyscy mieszkają w Niemczech, ale kto wie, czy w przyszłości nie przeniosą się do innego zakątka. Niezależnie od planów rodziców, Klara już uczy się języka angielskiego i niemieckiego za pomocą specjalnej książeczki.

Na InstaStories Lewandowskiej słychać, że Klara próbuje już powtarzać obce słówka. I widać, że zabawa z książką sprawia jej dużo przyjemności. Lewandowska szybko został zasypana pytaniami, co to za publikacja. O dziwo filmiki wrzucane przez gwiazdę fitnessu najprawdopodobniej nie były sponsorowane, bo rzeczona książka wyd. Wilga ("Ting. Jak to się nazywa po angielsku i niemiecku") ukazała się kilka lat temu i nie można jej już dostać w sprzedaży wysyłkowej.