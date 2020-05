Urodziła pięć dni temu. Już zapowiada kolejne wyzwanie

Lewandowska dopiero co urodziła drugą córeczkę, a już rzuciła się w wir pracy. Na początek postanowiła podsumować wyniki akcji #TRAINATHOME, która spotkała się z szerokim odzewem ze strony fanek Lewandowskiej. "Wiecie, że jak sobie tak usiadłam i zaczęłam liczyć, ile czasu każda z was poświęciła na nasze wspólne wyzwanie, to nie mogłam ukryć wzruszenia. Serio!" – pisała młoda mama na Instagramie.