Anna Lewandowska miała złamany nos. Pokazała fotkę

Anna Lewandowska udziela się jako trenerka fitness, ma też kilka biznesów, a o swoim życiu zawodowym i prywatnym chętnie mówi w sieci. Lewa ma mnóstwo fanek. Jej instagramowy profil śledzą prawie 3 miliony osób. To dla nich żona znanego na całym świecie piłkarza publikuje fotki, im pokazuje migawki z przeszłości. Tak było ostatnio, gdy na jej InsaStory pojawiło się wyjątkowe zdjęcie. Lewa ma na nim złamany nos i siniaki, a sama siebie przyrównuje do bohaterki filmu "Avatar". Skąd to porównanie? Zerknijcie niżej.