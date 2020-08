Anna Lewandowska na planie "Top Model". "Klasa!"

Przez pandemię koronawirusa plany ekip produkujących telewizyjne show nie miały łatwo. Wiele programów trzeba było przełożyć, ale teraz - po miesiącach zamknięcia - życie musi wrócić przynajmniej częściowo do normalności. Gwiazdy wróciły już np. do pracy przy "Tańcu z gwiazdami", ale i w TVN-nie nie śpią. Pokazywaliśmy wam, jak wygląda studio "Milionerów". Tymczasem do pracy wrócili też jurorzy "Top Model". Wspierać ich będzie m.in. Anna Lewandowska.