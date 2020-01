Anna Lewandowska na plaży. Brzuch ciążowy ma już naprawdę duży

Anna Lewandowska regularnie opisuje przebieg swojej ciąży. W ten sposób chce przygotować przyszłe matki na noszenie dziecka w brzuchu i zachowanie w tym czasie zdrowego stylu życia. Na najnowszym zdjęciu widać, że brzuch ciążowy Lewandowskiej jest już ogromny.

Wiadomość o ciąży Anny Lewandowskiej obiegła świat, kiedy na początku listopada w jednym z meczów Robert Lewandowski po zdobytej bramce wykonał charakterystyczną cieszynkę - schował piłkę pod koszulkę, udając że to nadchodzące dziecko. Od tamtej pory regularnie na Instagramie zamieszcza swoje zdjęcia w ciąży. Dodatkowo radzi przyszłym mamom, co robić, a czego nie robić przez 9 miesięcy noszenia dziecka w brzuchu.

Na najnowszym zdjęciu z wakacji, jakie Lewandowska wrzuciła na swój profil na Instagramie, widać, że jest w zaawansowanej ciąży, bo brzuch jest naprawdę duży. Przytrzymuje go, żeby utrzymać równowagę.

Lewandowska dołączyła też kolejną poradę. Kobiety pytały ją o możliwość trenowania mięśni brzucha w czasie ciąży. Lewandowska kategorycznie zabroniła im to robić. Podała kilka powodów, dlaczego.

Do tego dochodzi kwestia rozwoju dziecka. Ono rośnie, więc macica też się powiększa, a próby wykonywania ćwiczeń na brzuch mogą odciąć dopływ tlenu do płodu. Lewandowska odradza ćwiczenia mięśni brzucha w ciąży też dlatego, że grożą one przedwczesnym porodem, a w najgorszym wypadku poronieniem.