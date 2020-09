Anna Lewandowska nagrodziła swoją koleżankę za wytrwałość w treningach

Anna Lewandowska jest nieocenionym autorytetem dla wielu Polek. To jedna z niewielu żon polskich piłkarzy, która na swój sukces zapracowała sama. Kiedy inne panie promowały się na nazwiskach znanych mężów, ona oddawała się pasji i ciężkiej pracy.

Dzisiaj Lewa jest jednym z największych fit - autorytetów w kraju. Zresztą wystarczy spojrzeć na jej zdjęcia w bikini. Seksowne ciało to rezultaty ciężkiej pracy i lat wyrzeczeń. Teraz wiele Polek korzysta z jej programów, dzięki którym walczą o swoją figurę.

"To, co widzicie to efekt 72 dni w wyzwaniu Fighter Challenge. Kasia nie opuściła ani jednego treningu! Nie zmienił tego nawet koniec wyzwania. Mama dwójki malutkich dzieci, dlatego czasu na trening szukała nawet o 6 rano, zanim wszyscy wstaną. Swoją determinacją zmotywowała wiele osób. Znam Kasię i niezmiennie podziwiam za jej konsekwencję" - napisała Anna Lewandowska.