Anna Lewandowska o poważnej chorobie. "Każdy z nas zetknął się z nią"

W dalszej części trenerka radzi, co należy robić, by chronić się przed rakiem. "Bądźcie aktywni fizycznie, odżywiajcie się zdrowo i włączcie do swojej diety dużo warzyw, zwłaszcza zielonych. Rzućcie palenie i alkohol. Znajdźcie także czas, aby iść na badania - morfologię, usg piersi czy cytologię. Pisząc ten post moje myśli są przed wszystkim z tymi, których dotknęła ta choroba. Życzę wam mnóstwo siły i wierzę, że wygracie tę walkę" - napisała.