Anna Lewandowska pokazała zdjęcie z tarasu. "Mój ogród z ziołami"

Anna Lewandowska, podobnie jak wielu z nas, izoluje się w swoim domu. Trenerka wraz z rodziną na stałe mieszka w domu w Monachium. Wielokrotnie mogliśmy zobaczyć w mediach społecznościowych, że dom Lewandowskiej nie należy do najmniejszych. Przestronne pomieszczenia, spory ogród i do tego piękny taras.

- Równowaga! Zasadziłam zielnik. A teraz pytanko do was... Co zrobicie, kiedy wszystko się uspokoi? Gdzie pojedziecie? - podpisała zdjęcie.