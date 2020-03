Anna Lewandowska pokazuje rosnący brzuch. Przytyła mniej niż w pierwszej ciąży

Anna Lewandowska wykorzystuje swoją popularność nie tylko do promowania swoich usług i produktów. Na Instagramie, gdzie śledzi ją 2,6 mln osób, porusza ważne tematy związane z ciążą i macierzyństwem. Ostatnio podjęła temat wagi i tycia w ciąży, odpowiadając na częste pytanie swoich fanek.

Anna Lewandowska ma urodzić drugie dziecko już w kwietniu. Na najnowszym zdjęciu na Instagramie pokazała się z profilu i wykorzystała swoją sytuację do poruszenia tematu, który nurtuje wiele przyszłych mam. "Większość kobiet w ciąży nurtuje pytanie - jak to jest z tym BMI? Co chwilę dostaję wasze pytania o to. Ile powinno się ważyć, na ile odstępstw można sobie pozwolić, jedzenie za dwoje czy dla dwojga itp." – wyznała Lewandowska.