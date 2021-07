Odszedł niespodziewanie. Lewandowska żegna przyjaciela. Miał 32 lata

Wakacyjną beztroskę Anny Lewandowskiej, która wraz z rodziną wypoczywa na Majorce, zakłóciła smutna informacja z Polski. Nie żyje trener personalny Jacek Kramek, z którym Lewandowska wielokrotnie spotykała się na wspólnych treningach. O śmierci sportowca poinformowano na jego oficjalnym profilu na Instagramie. To, co szokuje najbardziej, to młody wiek trenera, który zmarł w wieku 32 lat.