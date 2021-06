Anna Lewandowska pozuje z siostrą Roberta. Obie wspierały Lewego na meczu z Hiszpanią

Mecz Polska-Hiszpania wywołał sporo emocji wśród polskich kibiców. Oglądała go m.in. Małgorzata Rozenek z mężem. Celebrytka bardzo przeżywała pierwszego gola, którego gospodarze wydarzenia strzelili Polakom. "No przecież szlag człowieka za moment trafi... No" - mówiła do telefonu.