Anna Lewandowska przytłoczona opieką nad dziećmi. Nie na wszystko ma czas

Anna Lewandowska to prężnie działająca bizneswoman. Działa właściwie na każdym interesującym ją polu – ma własną linię kosmetyków, zdrowej żywności czy sportowych strojów. Do tego pisze poradnikowe książki, komponuje programy treningowe i układa diety/. Trzeba przyznać, że to sporo, jak na jedną osobę. I oczywiście, Lewandowska ma cały sztab współpracowników, którzy pomagają jej na wielu polach, ale trenerka podkreśla, że we wszystkim chce mieć czynny udział.