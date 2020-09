Anna Lewandowska przytula Klarę. "Miłość, to najważniejsze, co mamy"

Anna Lewandowska coraz chętniej i częściej publikuje w sieci zdjęcia swoich pociech. Choć co prawda dba o ich prywatność i nie pokazuje twarzy, Klara i Laura są stałymi bohaterkami fotek swojej sławnej mamy . Czy komuś to przeszkadza? Ależ skąd! Każde ujęcie, na którym trenerka pozuje z rodziną, błyskawicznie zdobywa kilkadziesiąt tysięcy polubień.

"Miłość, to najważniejsze, co mamy. Love is all we need" - napisała.