Anna Lewandowska nie wyklucza trzeciego dziecka. "Czemu nie!"

- Sam poród był dla mnie wyjątkowy. Urodziłam rano o godz. 9:00, a o 17:00 byłam już w domu. Wszystko trwało 30 minut, nawet nie zdążono mi podać znieczulenia. To dla mnie było niesamowite - jedna kobieta, a dwa tak skrajnie różne porody. Klarę rodziłam 24 godziny, a Laurę 30 minut. Mój mąż, biegnąc pod schodach do szpitala, ledwo zdążył na ostatnie 10 minut. (...) Po tym, jak urodziłam Klarcię, podszedł do mnie ordynator i powiedział, że gdyby nie aktywność fizyczna, nie urodziłabym naturalnie. To był dla mnie ogromny komplement. Był przecież taki moment, że lekarze zastanawiali się już nad cesarskim cięciem. (...) Drugi poród odbył się bez komplikacji i też zawdzięczam to aktywności fizycznej - powiedziała w wywiadzie z "Fleszem".