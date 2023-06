Anna Lewandowska w bikini. Wygląda obłędnie

Odkąd Robert Lewandowski dołączył do klubu FC Barcelona, z całą rodziną przeniósł się do Hiszpanii. Mieszkają w pięknej willi z basenem w miejscowości Stiges, oddalonej o 35 km od Barcelony. Teraz Lewandowscy nie muszą ruszać się z domu, by mieć dostęp do plaży.