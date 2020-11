Anna Lewandowska w jesiennej stylizacji

"Znajdźmy czas przede wszystkim dla siebie. Zatrzymajmy się i wylogujmy – dosłownie i w przenośni, przynajmniej na chwilę" - wyznaje zabiegana i zapracowana milionerka. Namawia swoje wierne fanki do wyciszenia się.

"To czas długich, leniwych wieczorów i rozgrzewających, imbirowych herbatek" - przekonuje. Przy okazji pozwala sobie bawić się modą. Na zdjęciu załączonym do tego jesiennego wywodu pozuje w luźnej sportowej bluzie, do której przewrotnie dobrała małą elegancką torebkę. Całą stylizację dominują jednak prawdziwie masywne "buciory" na czerwonych platformach.