Anna Lewandowska w końcu pokazała Klarę. Dziewczynka jest urocza

Choć Anna Lewandowska skrzętnie ukrywała twarz Klary, wydaje się, że to należy już do przeszłości. Na Instastory gwiazdy pojawiło się urocze zdjęcie jej córki.

Anna Lewandowska zazwyczaj mocno pilnowała tego, by wizerunek Klary nie obiegł mediów. Złośliwi twierdzili, że w niemieckie gazety i portale internetowe już dawno pokazały zdjęcia córki Lewandowskich, choć polskie media milczały. Wydaje się, że Anna zmieniła jednak co do tego zdanie, bo sama pokazała na InstaStory zdjęcie swojej pociechy.