Anna Lewandowska wydała oświadczenie. "Chciałabym przeprosić raz jeszcze osoby, które poczuły się dotknięte"

- Ostatnia sytuacja, która ma miejsce w mediach i na moich social mediach... Kochani, kto mnie zna nie od dziś, albo kto mnie zna od niedawna, wie, że nigdy przenigdy nie miałam złych intencji. Nigdy przenigdy nie dodaję złych, negatywnych emocji. Nigdy przenigdy nie oceniam ludzi, a tym bardziej się z nich nie śmieję. Pracuję z kobietami i z ich problemami od wielu lat i to jest całe moje życie, to jest moja praca. Chciałabym też przeprosić raz jeszcze osoby, które poczuły się dotknięte moim filmikiem. Nie to było moim zamiarem. Nie dzielmy się, tylko się po prostu wspierajmy - powiedziała w oświadczeniu na InstaStory.