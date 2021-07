Anna Lewandowska jest z Laurą. Uznano ją za najpiękniejszą mamę

Lewandowska, nawet będąc na wakacjach (Lewandowscy przebywają obecnie we Włoszech), nie zapomina o swoich obowiązkach. I wie, jak przykuć uwagę internautów. W swoim najnowszym wpisie na Instagramie pokazała się na zdjęciu z młodszą córką Laurą. Dołączyła także kilka zdjęć z czasów, gdy była z nią w ciąży. Nie bez przyczyny. W opisie zachęca przyszłe mamy do tego, by nie zaniedbywały swojej aktywności fizycznej, jeśli lekarz prowadzący wyraża na to zgodę.