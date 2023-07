Anna Lucińska na wakacjach w Izraelu. Chwali się opalenizną

Anna Lucińska to postać dobrze znana miłośnikom telewizji. Swoją popularność zawdzięcza przede wszystkim roli odważnej i przebojowej detektyw w serialu paradokumentalnym "Malanowski i Partnerzy". Ta produkcja przysporzyła jej wielu fanów, którzy z zapartym tchem śledzili jej telewizyjne losy. Co więcej, Lucińska nie ograniczała się tylko do jednej roli. Zdarzało się, że pojawiała się gościnnie w innych serialach, takich jak "Na dobre i na złe".