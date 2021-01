Anna Lucińska wygina się na palmie. Jest na co popatrzeć

Anna Lucińska to postać, którą nie wszyscy mogą kojarzyć z imienia i nazwiska, natomiast z wyglądu kojarzy ją każdy, kto w ogóle ma telewizor. Jej kariera rozpoczęła się od reklam telewizyjnych. Jak sama kiedyś przyznała, zupełnie się tego nie spodziewała: "Od reklam zaczęła się cała moja przygoda z telewizją! Poszłam na swój pierwszy casting do reklamy tv i wygrałam! Nie mogłam w to uwierzyć, że ja bez doświadczenia dostaje główna role w reklamie?! Ale wiecie co Wam powiem? Trzeba walczyć o swoje marzenia- bo to właśnie było moje marzenie!" - pisała na Instagramie.