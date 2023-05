Anna Maria Sieklucka żyje "życiem marzeń". "To nie jest zadzieranie nosa"

"Życie jest piękne! Dziś budząc się w maju 2023 roku, jestem główną aktorką w zagranicznej produkcji, żyję życiem moich marzeń, a nade wszystko pozostałam tą samą zwariowaną Amą, która przede wszystkim szanuje innych ludzi i która marzy i nie pozwoli na to, by ktokolwiek, kiedykolwiek odebrał mi tę możliwość. I to nie jest zadzieranie nosa moi kochani, to po prostu wiara w swoje człowieczeństwo. Nieważne jak jest trudno, a moja droga była wyboista i niekiedy bardzo trudna. Pamiętajcie, że to Wy i tylko Wy jesteście reżyserami swojego życia i z całego serca życzę Wam, żebyście dotarli tam, gdzie pragniecie zawędrować" - napisała na Instagramie. Zgadzacie się?