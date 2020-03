Anna Mucha broni Barbary Kurdej-Szatan. "Znam Baśkę bardzo dobrze"

Pandemia koronawirusa z dnia na dzień rozprzestrzenia się coraz bardziej. Barbara Kurdej-Szatan apelowała do swoich fanów, aby ci zostali w domach, jeżeli tylko mogą. Chwilę później zarzucono jej hipokryzję, i jak się okazuje, zupełnie niesłusznie.

W minioną sobotę aktorka opublikowała na swoim profilu na Instagramie zdjęcie z mężem. Obserwatorzy przyczepili się o to, że Basia i Rafał zapozowali w samochodzie, reklamując "przy okazji" markę Jaguar.

- Kazała siedzieć w domu, a sama wychodzi… Jeśli mówi się ludziom, żeby nie wychodzili, to samemu siedzi w domu. Trochę brak wyczucia z postami sponsorowanymi… - mogliśmy wyczytać pod wpisem aktorki.

Anna Mucha broni koleżanki

Anna Mucha nie rozumie takiej postawy internautów i zaapelowała do nich na swoim Insta Story o rozwagę i nie wylewanie frustracji na Barbarę Kurdej-Szatan.

"Ale to co do mnie dociera i w ogóle fakt, że atakujecie Baśkę Kurdej-Szatan, jest grubą nieprzyzwoitością. Rozumiem, że z ludzi wychodzi brzydkie, złe i niefajne. Ale atakowanie Baśki jest niesmaczne i słabe. Jesteście słabeuszami. Jesteście smutnymi ludźmi - mówię o atakujących, żeby była jasność. Ponieważ możecie mi wierzyć lub nie, ale Baśka jest jedną z najlepszych osób, jakie znam. Najbardziej empatycznych, wesołych, myślących o innych" - kontynuowała.