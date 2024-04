Anna Mucha była oburzona komentarzami Michała Szpaka i Andrzeja Seweryna: "Jakim prawem?!"

Anna Mucha zawodowo nie ogranicza się jedynie do występów w filmach, serialach czy spektaklach teatralnych. Na przestrzeni lat aktorka miała już okazję spróbować swoich sił przy kilku popularnych programach rozrywkowych - i to nie tylko jako uczestniczka. Mucha w przeszłości była jurorką w piątej edycji "You can dance", kilka lat temu oceniała także taneczne popisy uczestników drugiej edycji emitowanego przez TVP show "Dance Dance Dance". Obecnie Muchę znów można oglądać na antenie TVN. Celebrytka została bowiem jurorką nowego programu "Czas na show. Drag Me Out".