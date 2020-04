Anna Mucha dziękuje "bohaterom dnia codziennego". Poruszające wideo

- Chciałam dziś podziękować wszystkim bohaterom dnia codziennego. Bo okazuje się, że ta codzienność jest dzisiaj niecodzienna i ludzie, którzy do tej pory byli zwykłymi ludźmi, są bohaterami. Dziękuję bohaterom za to, że mogę funkcjonować, siedzieć w domu, chodzić na zakupy nawet w ograniczony zakresie, ale jednak. Za to, że ryzykujecie tak bardzo po to, aby to jeszcze jakość działało - mówi Anna Mucha.