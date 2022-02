Anna Mucha emanuje zmysłowością. Nie oderwiecie wzroku od jej dekoltu

Z kolei w opisie Mucha zwraca się do kobiet z okazji poniedziałkowych walentynek. "Z okazji jutrzejszego święta życzę wam miłości własnej i zdrowego egoizmu. To zwłaszcza do was kobitki! Nie zapominajcie o sobie, swoich potrzebach i przysłowiowych 'pięciu minutach' dla siebie… i żebyśmy jak najczęściej doświadczali chwil, kiedy unosimy się nad ziemią. Zdjęcie z serii: motylem jestem" – napisała.