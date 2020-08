Mucha i Wojewódzki razem na nagraniu. "Widziałam cię nagiego"

Związek Anny Muchy i Kuby Wojewódzkiego to już show-biznesowa prehistoria. Mniej więcej taka, jak w przypadku związku Brada Pitta i Jennifer Aniston. Niby rozstali się lata temu, ale i tak co kilka miesięcy wracają historie o tym, że prawdopodobnie dawni kochankowie czują do siebie miętę i jeszcze będą razem. Choć w przypadku Anny Muchy i Kuby Wojewódzkiego sytuacja wydaje się jasna, to nie zabraknie pewnie osób, które w ich nowym projekcie będą dopatrywały się jakichś cieplejszych uczuć.