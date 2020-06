Związek Muchy wkroczył na kolejny etap. Pojawiła się kwestia wspólnego mieszkania

Kuba Wojewódzki kończy z plotkami o powrocie do Anny Muchy

A jednak! Związek wyszedł na jaw, gdy paparazzi przyłapali ich na randce w jednym z warszawskich lokali, który opuścili, trzymając się za ręce. Co ciekawe, parze i tak długo udało się utrzymać relację w tajemnicy. Nie chcieli wzbudzać zainteresowania i marzyli, aby ich znajomość jak najdłużej rozwijała się z dala od mediów.

Z relacji tabloidu wynika, że para stała się praktycznie nierozłączna i coraz więcej spraw załatwia razem. Co więcej, nowy partner podobno nawet pomieszkuje u aktorki. Wszystko wskazuje więc na to, że zamieszkanie razem na stałe to tylko kwestia formalności.