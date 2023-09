Anna Mucha jest osobą niepożądaną w Stanach Zjednoczonych. Można to odkręcić, ale nie za darmo

- Nie ma on nic wspólnego z koktajlami, które pani Mucha wypiła wtedy na Kubie, tylko z tym, że Kuba jest aktualnie na liście krajów sponsorujących terroryzm. Nie można przyjechać do USA, jeśli uprzednio odwiedziło się któryś z krajów z tej listy. Zakaz ten obejmuje też tranzyt, którym leci się do innego kraju - wyjaśniła magazynowi "ShowNews" Karolina Dehnhard z kancelarii prawnej w New Jersey.