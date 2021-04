Anna Mucha ledwo odebrała samochód z salonu, a już go oddała. Miała ważny powód

Anna Mucha, podobnie jak Małgorzata Socha, regularnie współpracuje ze znanymi dealerami samochodów. Do niedawna aktorka, znana m.in. takich filmów jak "Młode Wilki ½”, "Chłopaki nie płaczą" czy serialu "M jak miłość", jeździła Mercedesem. Ten kontrakt dobiegł jednak końca, a gwiazda przesiadła się do nieco bardziej przyziemnej maszyny. Jej nowy samochód to Skoda Superb iV czyli zelektryfikowany, flagowy model marki.