Anna Mucha ma sposób na Wigilię. Wynajmuje specjalną firmę

"Nienawidzę sprzątać i nienawidzę zmywać" - przyznaje na InstaStory Anna Mucha. Jej sposób na Wigilię bez problemów może być przydatny, ale tani nie jest.

Dobrze wiemy, że Święta to powinien być czas wyciszenia, rozmów z rodziną i kolędowania, i tak dalej. Wymieniać można długo. Dobrze też wiemy, jak to często jest w praktyce. Urabiamy się w kuchni, przygotowując kolejne potrawy na świąteczny stół, plus każdy zagania do sprzątania, prasowania i polerowania naczyń. Mucha ma sposób, jak oszczędzić sobie problemów.