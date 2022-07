Anna Mucha opamiętała się w ostatniej chwili. Prawie dała się okraść

- Do transakcji nie doszło. Koniec końców napisałam do pani Magdy, która już się do mnie nie odezwała (wcześniej była bardzo aktywna), że no niestety coś się dzieje niedobrego z tą transakcją i ja jej nie dokończę - mówiła Anna Mucha. Na koniec zapewniła, że z jej konta nie ściągnięto środków i zaapelowała do fanów o ostrożność.