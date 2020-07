Anna Mucha pokazała zdjęcie z teatru i rozpętała burzę

Anna Mucha spędziła sobotni wieczór w warszawskim Teatrze Kwadrat i podzieliła się tą informacją w mediach społecznościowych. Publikując selfie w maseczce z teatralnej widowni z pewnością nie sądziła, że rozpęta na Instagramie burzę. Choć nie kryła w poście radości z artystycznych doznań, pisząc o wielkich emocjach i przyjemności, wielu fanów zwróciło uwagę, że wizyta w teatrze to wciąż ich zdaniem dość ryzykowny pomysł.

Jak sama aktorka przyznała, "publiczność dopisała" tego wieczoru. Jak widać na załączonym obrazku, zastosowano się do rządowych zaleceń, zostawiając na widowni odstępy, a widzowie mieli na sobie maski. Mimo to, wielu internautów krytykowało udział w spektaklu.

"Co za egoizm. Z takim podejściem to świństwo w życiu się nie skończy. Gratuluję podejścia. Co tam, że rodzice umrą, ja kocham teatr!" - czytamy w komentarzach.